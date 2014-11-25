Как я рисую, перевожу в вектор и правлю эскизы для микростоков. Небольшой урок.

Способов рисовать картинки на микростоки есть огромное множество, большинство художников сначала рисуют на бумажке быстрый набросок карандашом, а потом обрисовывают его сверху уже в иллюстраторе. Но если Вы умеете неплохо рисовать руками и у Вас мало свободного времени, то эта статья для Вас)
В этой коротенькой заметке я хочу поделиться способом, которым можно переводить в вектор свои наброски, эскизы и дудлики.
Если начать с самого начала - то я выбираю тему, на которую хочется порисовать сегодня. Это могут быть просто различные дизайнерски элементы - узоры, снежинки, веточки, а может быть серия набросков на определенную тематику - рождество, день рождения, спорт и досуг, в общем каждый художник знает, что ему хочется порисовать, или пользуется списками)) После того, как тема выбрана, я пишу в уголке блокнота список всего, что связано с этой темой, к примеру если тема морская - я пишу: якорь, морская звезда, морской узел, маяк, чайка, корабль, сеть, рыба, дельфины, корабли, тельняшка, кит, подводная лодка, водоросли, ракушки, ну и все подряд что приходит в голову. Если ничего больше не приходит - иду на просторы интернета и ищу идеи там - пинтерест и шаттерсток в помощь, главное не срисовывать один в один, рисуйте сами) Например на скриншоте внизу картинки на пинтересте на морскую тему, можно приписать к списку осьминога, спасательный круг, штурвал (как я о нем могла забыть!)...
Потом рисую наброски на бумаге, для таких простых графических рисуночков подойдет любая бумага, поначалу даже офисная. Я рисую в скетчбуке на пружинке а4 формата, просто потому что мне так удобно - все наброски в одном месте и не теряются.
Карандаш и ластик - это то, без чего не бывает хорошего результата) Даже если художник здорово рисует - далеко не всегда получается провести нужную линию с первого раза там, где она и должна быть. Я пользуюсь автоматическим карандашом и мягким ластиком, так не трачу времени на заточку грифеля, а хороший ластик позволяет многократно править набросок, не стирая вместе с карандашом еще и бумагу) Ластики имеют свойство все время куда-то теряться, и обычно я не начинаю рисовать до тех пор, пока не найду хотя бы один :)
Не бойтесь стирать неудачные линии и рисунки и перерисовывать их снова и снова, сейчас это сделать гораздо проще чем потом. Так же можно нарисовать несколько вариантов одного предмета и потом выбрать лучший или оставить всё что есть.
Когда набросок сделан и он мне нравится - беру линер и обвожу рисунок. Ради интереса я как-то попробовала купить профессиональные линеры и посмотреть - намного ли они лучше обычных ручек? Фирм, выпускающих такие несколько - Sakura, Faber Castell, Copic и иже с ими. У меня набор из 4 коричневых линеров Faber Castell разной толщины, и они очень классные и стоят того)) Их надолго хватает, ими легко рисовать, они гладко скользят по бумаге и выдают ровную красивую линию без махрушек, а высыхают практически мгновенно, и впридачу они водостойкие. В общем я попробовала и сразу забыла все, чем я раньше там рисовала)) Также кто-то рисует перьевыми ручками и чернилами, это тоже неплохой способ)
картинка из интернета
Линия - это одно из основных выразительных средств в графике. Красивые линии отличают наброски новичка от профессионала, по этому поводу написано много разной литературы, статей, очень хорошая например эта, и вообще всячески рекомендую для всех художников изучить статьи на сайте http://virink.com :)
После того, как рисунок красиво обведен, можно стереть карандашный набросок под ним, полюбоваться на то, что получилось и засунуть его в сканер :)
это мои наброски, правда я пока не ах какой профессионал))
Красиво, нравится, но как известно на микростоки нужен вектор) Открываем иллюстратор, закидываем туда нашу картинку и нажимаем Image Trace, крутим ползунки для достижения наилучшего результата, и Оп! Но это еще не всё :)
Я трассирую наброски с такими настройками
Автоматическая трассировка - не волшебная палочка, местами наброски получаются небрежными, а линии не красивыми, и от этого портится общее впечатление от рисунка. Поэтом все свои оттрассированные рисуночки сверху я правлю карандашом (инструментом Pencil), предварительно поставив в его настройках галочку напротив edit selected path. Если Вы не умеете пользоваться карандашом в иллюстраторе - почитайте эту статью.
Выделяю объект, рисую ровную линию поверх кривой, снова выделяю, снова исправляю, все становится намного ровнее! Посмотрите - на наброске внизу птичка и флаг слева - такие как они есть после автоматической трассировки, а справа - они же после правки. Так лучше?
Вот собственно и все, а дальше с этими набросками можно делать уже много-много разных картинок - всячески их раскрашивать, делать из них паттерны, составлять различные наборы, и самое главное - радоваться каждой новой продаже))
Вот собственно и все, а дальше с этими набросками можно делать уже много-много разных картинок - всячески их раскрашивать, делать из них паттерны, составлять различные наборы, и самое главное - радоваться каждой новой продаже))
Всего хорошего!