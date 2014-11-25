Как я рисую, перевожу в вектор и правлю эскизы для микростоков. Небольшой урок.

Способов рисовать картинки на микростоки есть огромное множество, большинство художников сначала рисуют на бумажке быстрый набросок карандашом, а потом обрисовывают его сверху уже в иллюстраторе. Но если Вы умеете неплохо рисовать руками и у Вас мало свободного времени, то эта статья для Вас)

В этой коротенькой заметке я хочу поделиться способом, которым можно переводить в вектор свои наброски, эскизы и дудлики.

Если начать с самого начала - то я выбираю тему, на которую хочется порисовать сегодня. Это могут быть просто различные дизайнерски элементы - узоры, снежинки, веточки, а может быть серия набросков на определенную тематику - рождество, день рождения, спорт и досуг, в общем каждый художник знает, что ему хочется порисовать, или пользуется списками)) После того, как тема выбрана, я пишу в уголке блокнота список всего, что связано с этой темой, к примеру если тема морская - я пишу: якорь, морская звезда, морской узел, маяк, чайка, корабль, сеть, рыба, дельфины, корабли, тельняшка, кит, подводная лодка, водоросли, ракушки, ну и все подряд что приходит в голову. Если ничего больше не приходит - иду на просторы интернета и ищу идеи там - пинтерест и шаттерсток в помощь, главное не срисовывать один в один, рисуйте сами) Например на скриншоте внизу картинки на пинтересте на морскую тему, можно приписать к списку осьминога, спасательный круг, штурвал (как я о нем могла забыть!)...

Потом рисую наброски на бумаге, для таких простых графических рисуночков подойдет любая бумага, поначалу даже офисная. Я рисую в скетчбуке на пружинке а4 формата, просто потому что мне так удобно - все наброски в одном месте и не теряются.

Карандаш и ластик - это то, без чего не бывает хорошего результата) Даже если художник здорово рисует - далеко не всегда получается провести нужную линию с первого раза там, где она и должна быть. Я пользуюсь автоматическим карандашом и мягким ластиком, так не трачу времени на заточку грифеля, а хороший ластик позволяет многократно править набросок, не стирая вместе с карандашом еще и бумагу) Ластики имеют свойство все время куда-то теряться, и обычно я не начинаю рисовать до тех пор, пока не найду хотя бы один :)

Не бойтесь стирать неудачные линии и рисунки и перерисовывать их снова и снова, сейчас это сделать гораздо проще чем потом. Так же можно нарисовать несколько вариантов одного предмета и потом выбрать лучший или оставить всё что есть.